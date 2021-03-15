В Кронштадте появится памятник участникам восстания 1921 года

Вблизи Ставропигиального Никольского морского собора появился закладной камень будущего монумента участникам Кронштадтского восстания. Сам памятник планируется установить в 2022 году.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». Инициатором установки памятного знака стало «Российское военно-историческое общество», которое также взяло на себя обязательства по финансированию создания монумента. Отмечается, что после установки памятник будет передан в собственность Санкт-Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о возможном появлении в Кронштадте памятника протопресвитеру военного и морского духовенства Александру Желобовскому.