В текущем году в Петербурге появится два новых памятника. Еще три — на обсуждении

В соответствии с утвержденными постановлениями городского правительства в Санкт-Петербурге дол конца 2021 года появятся памятники директору Павловского дворца-музея в годы Великой Отечественной войны А.И. Зеленовой и протопресвитеру А.А. Желобовскому. Об этом сообщает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Памятник А.И. Зеленовой появится в Павловске, на Садовой улице между Березовой и Госпитальной улицами. Монумент А.А. Желобовскому планируется установить в Кронштадте на Якорной площади.

Также в настоящее время проходят или ожидают прохождения согласовательных процедур еще три проекта памятников — генералу Ушакову на площади Труда, Хо Ши Мину на улице Хошимина и Александру Блоку на улице Декабристов. Последний проект находится на стадии ожидания инициативного обращения.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что градостроительный совет Петербурга одобрил проект памятника Петру I у «Лахта Центра».