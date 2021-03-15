Ahlers построит четвертый склад в Горелово

Логистическая компания Ahlers построит четвертый склад на территории промзоны в Горелово. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей.

Новый объект станет частью существующего складского комплекса. Разрешение на возведение объекта площадью 21,7 тыс. кв. м уже получено. Завершить строительство планируется в конце текущего года.

Как сообщили в компании Knight Frank St Petersburg, кроме склада запланировано создание дороги и парковки площадью 18,9 тыс. кв. м. Дополнительные складские площади необходимы для хранения генеральных грузов. Разрешение на строительство предусматривает возможность строительства второй очереди складских помещений площадью 25 тыс. кв. м. Подрядчиком строительства выступит компания «ЛенАкваСтрой».