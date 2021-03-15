Крыму и Севастополю выделят еще 3 млрд рублей на водоснабжение

Правительство России выделит на поиск новых месторождений питьевых подземных вод в Крыму и Севастополе, а также на модернизацию их сетей водоснабжения более 3 млрд руб., заявил на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, по словам господина Мишустина, в Крым на эти цели направят еще почти 2 млрд 150 млн руб., а в Севастополь — более 1 млрд 100 млн руб. «Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения»,— сказал премьер-министр.

Он также отметил, что помимо этого Крыму и Севастополю выделят 1,4 млрд руб. на ремонт жилых домов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что стоимость одной опреснительной установки в Ялте составляет 3 млрд руб.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина, ранее обеспечивавшая большую часть потребностей полуострова в пресной воде, перекрыла Северо-Крымский канал. Симферополь, Ялта, Алушта и десятки населенных пунктов возле этих городов перевели на графики подачи воды в 2019–2020 годах. Осенью на водоснабжение в Крыму правительство уже выделяло почти 5 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь