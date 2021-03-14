Стоимость опреснительной установки в Ялте оценили в 3 млрд рублей

Опреснительная станция в Ялте обойдется в 3 млрд руб., сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, только опреснение даст гарантированное решение проблемы водоснабжения.

«По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование. Общий объем средств составляет около 3 млрд руб. Источники финансирования определены, к работе приступили. В целом динамика нацелена на то, чтобы курортный сезон пришел комфортно»,— сказал господин Аксенов в ходе совместного брифинга с главой Минэкономики Максимом Решетниковым. Министр в субботу находился в Крыму с визитом. Глава Крыма не раскрыл технические параметры установки и производителя из-за санкционного режима.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что опреснение — запасной вариант и крайняя мера по решению проблемы дефицита воды.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина прекратила подачу воды в республику. Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Симферополь, Ялта, Алушта и населенные пункты возле этих городов переведены на графики подачи воды. Это связано с маловодьем, которое наблюдалось в Крыму в 2019–2020 годах.

Как Крым готовится к курортному сезону в этих условиях,— в материале “Ъ FM” «Отели Крыма накапливают воду».