В Петербурге выставили на торги офисное здание АО «НИИ «ТЕСТ»

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу 100% акций АО «Научно-исследовательский институт «ТЕСТ». В сделку входит шестиэтажное офисное здание рядом с Московским вокзалом.

Об этом сообщила пресс-служба РАД. Здание площадью 4,2 тыс. кв. метров с земельным участком 1,9 тыс. кв. метров располагается по адресу Лиговский проспект, дом 56Б. По мнению руководителя департамента по приватизации РАД Григория Начинкина, наиболее оптимальный вариант дальнейшего использования здания — создание гостиницы или апарт-комплекса либо «современного офисного центра», поскольку оно находится в районе концентрации туристических и деловых потоков.

Начальная цена пакета акций – 179 млн рублей. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.

Ранее на торгах в РАД выставлялись 100% пакета акций АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии».