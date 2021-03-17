Экзамен удаленно: все по-честному

Компании VisionLabs и Examus (резиденты «Сколково») разработали совместный продукт на основе компьютерного зрения — LUNA Exam, соединив систему онлайн-прокторинга Examus (прокторинг — это процедура наблюдения и контроля за дистанционным экзаменом или тестированием) с биометрической верификацией на основе алгоритмов распознавания и анализа лиц VisionLabs.

«Наша компания уже пять лет занимается контролем честности проведения онлайн-экзаменов,— рассказывает Дмитрий Истомин, директор Examus.— Мы не принимаем экзамены, а лишь следим за их ходом. Сценарий экзамена определяется вузом и проходит на его платформе. Examus обеспечивает дополнительный контроль, чтобы онлайн-экзамен был таким же честным, как и в аудитории. Идентификация — часть этого контроля, его первый этап. У нас есть свое компьютерное зрение, но оно предназначено не для идентификации студентов, а для распознавания их поведения. Например, студент отвернулся, пропал из кадра, в кадре появилось дополнительное лицо и т. д. Все это успешно отслеживает наша система. Мы хорошо умеем анализировать поведение экзаменуемых с помощью автоматических алгоритмов, но идентификацию лиц и распознавание документов до последнего времени проводили вручную, то есть один из наших сотрудников, проктор, сверял предъявленный студентом документ с тем, который предоставили вуз или компания, проводившие экзамен».

Теперь вручную уже не справиться, признается Дмитрий Истомин, ведь количество онлайн-экзаменов из-за пандемии за год выросло в восемь-десять раз, а это сотни тысяч испытаний. Сотрудничество с VisionLabs возникло неслучайно: это один из лучших разработчиков систем компьютерного зрения не только в России, но и в мире. В 2019 году алгоритмы распознавания людей VisionLabs занимали первые строчки мирового рейтинга, который составляет Национальный институт стандартов и технологий США (NIST).

«У VisionLabs хорошая экспертиза по распознаванию лиц и идентификации людей по лицу, поэтому мы решили сотрудничать именно с ними»,— объясняет директор Examus.

Автоматическая идентификация проводится так. Студент, который собирается сдавать экзамены, создает учетную запись в LUNA Exam. Для этого он заходит на сайт Examus или в систему управления обучением вуза, вводит свой e-mail, загружает скан паспорта и фотографируется на свою веб-камеру. Система считывает паспортные данные и сравнивает сделанное только что фото с портретом в паспорте. Если они совпадают, значит, регистрация прошла успешно.

Идентификация при сдаче экзамена после этого максимально упрощается: надо лишь ввести в системе LUNA Exam свою почту и посмотреть в веб-камеру — компьютерное зрение автоматически сравнит лицо в кадре с имеющейся базой. В случае успешной верификации студент перенаправляется на страницу Examus. Верификация идет на протяжении всего экзамена.

Обмануть LUNA Exam невозможно: стоит только попытаться подсунуть программе чужое фото, доступ блокируется. От использования распечатанной фотографии или видео с экрана другого устройства защищают алгоритмы Liveness, которые проверяют, настоящий человек перед камерой или нет. Совместный продукт Examus и VisionLabs значительно повышает эффективность сервисов онлайн-прокторинга, подчеркивает Дмитрий Истомин, ведь благодаря ему резко снижается вероятность того, что за студента придет сдавать кто-то другой.

Елена Туева