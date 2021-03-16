«Экотекс» борется за выбросы

Курское предприятие по производству текстиля ООО «Экотекс», в 2019-2020 годах неоднократно оказывавшееся в центре скандалов из-за ненормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и неприятного запаха от производства, не согласилось с предписанием Росприроднадзора об устранении нарушений. Компания, приостановившая деятельность после вмешательства властей и надзорных органов, заявила, что у нее могут «отсутствовать возможности» для снижения выбросов до обозначенных ранее в декларации значений. Надзорные ведомства ранее уже смогли привлечь «Экотекс» к ответственности. Губернатор Роман Старовойт надеется на сохранение производства и не исключает, что к выбросам могут быть причастны другие предприятия.

Арбитражный суд Воронежской области начал рассматривать иск «Экотекса» к Центрально-Черноземному межрегиональному управлению Росприроднадзора о признании незаконным предписания от 4 декабря. Компания уже добилась введения обеспечительных мер в виде приостановки действия документа.

Предписание было выдано по итогам внеплановой проверки предприятия в конце 2020 года. Тогда было выявлено превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду: выбросы оказались большими, чем это было зафиксировано в декларации компании. В ноябре было выявлено превышение по ацетальдегиду в 1,6 раза, по метиловому спирту — в 25,5 раза. В начале декабря Росприроднадзор обнаружил превышение задекларированных объемов выбросов оксидов азота в 5,1 раза, по метиловому спирту — в семь раз. Надзорное ведомство потребовало устранить превышения и сокрытие реального объема выбросов в декларации. Предписание должно быть исполнено до 26 апреля.

В декабре в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора поясняли, что компания не в первый раз не исполняет предписания. Результаты проверок были переданы в прокуратуру для приостановки производства через суд, а управление Росприроднадзора пообещало привлечь «Экотекс» к административной ответственности. Сейчас иск прокуратуры к предприятию рассматривает Промышленный райсуд Курска.

Нарушения, которые требует устранить Росприроднадзор, уже привели к назначению «Экотексу» штрафа в 100 тыс. руб. Компания попыталась оспорить его в Промышленном райсуде Курска и в областном суде, но безуспешно. В «Экотексе» настаивали, что сами проводили замеры и не выявили превышения нормативов допустимого воздействия, а также отмечали нестыковки в замерах, проведенных по заданию Росприроднадзора. Но суды поддержали надзорное ведомство.

В «Экотексе» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Телефоны местного ООО «Эльбрус», принадлежащего новому гендиректору «Экотекса» Евгению Карачевцеву, не отвечали. Бывший гендиректор «Экотекса» Тахир Мурзин не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Ходатайствуя о приостановлении действия предписания, представители компании заявили, что отказ во введении обеспечительных мер «при отсутствии возможности исполнения оспариваемого предписания» может повлечь «неблагоприятные последствия в виде привлечения к административной ответственности», а также привести «к новым проверкам в отношении общества, что негативно скажется на его производстве».

Претензии к «Экотексу» длятся более полутора лет. В августе 2019-го директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков рассказывал “Ъ-Черноземье”, что власти планировали направить в правоохранительные органы материалы проверок предприятия. Тогда оно, по данным чиновников, сбрасывало стоки с превышениями до 60 раз в очистные сооружения МУП «Курскводоканал». Впрочем, о возбуждении уголовного дела по этим фактам не сообщалось. Однако жители стали жаловаться на неприятные запахи с предприятия, и власти инициировали проверки выбросов в атмосферу. После приезда в «Экотекс» губернатора Романа Старовойта руководство фабрики согласилось приостановить работу и установить дополнительные фильтры очистки воздуха. Но запахи это не устранило. В ходе судебных разбирательств представители «Экотекса» настаивали, что вредные вещества в выбросах не превышают предельно допустимые концентрации для городских и сельских поселений и не несут опасности для здоровья людей. При этом превышение вредных веществ в пробах, отобранных на территории ближайших жилых домов, не могло быть вызвано деятельностью «Экотекса», так как предприятие обнаруженных веществ не выбрасывает, отмечали в компании.

В октябре 2020 года, напомним, была задержана замруководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Галина Писарева. Ее подозревают в получении взятки от бывшего гендиректора «Экотекса» за непривлечение к ответственности за пользование недрами без лицензии, а также за «общее покровительство». Кроме того, ей вменяют злоупотребление полномочиями при исключении из акта проверки юрлица ряда нарушений и при освобождении от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году. Бывший гендиректор «Экотекса» также стал подозреваемым по делу о даче взятки.

Губернатор Роман Старовойт в беседе с “Ъ-Черноземье” рассказал, что взаимодействие властей с предприятием осложняет его поднадзорность федеральным структурам: «Но мы сейчас наладили взаимодействие. Собственники вменяемые, они понимают, что у нас другие правила: если они в Турции ставят такие заводы и там никто не возмущается, то у нас другая ситуация, тем более здесь зона исторической застройки, рядом расположен детский сад». «Я сам выезжал много раз на предприятие — с предупреждением и без. На заводе стоят три машины, две по решению суда остановлены, третью остановили они сами до прохождения всех согласований.

Но факт есть факт — я сам был на предприятии, видел, что стоят выключенные машины, а запах в районе есть,— подчеркнул господин Старовойт.

— То есть кто-то еще (может быть источником запаха.— “Ъ-Черноземье”), а там более 20 коммерческих предприятий похожей направленности работает. Наша задача — найти виновников». По словам главы региона, поиски «пока не приводят к результату»: «Видимо, они знают, когда приходит комиссия. А предприятие “Экотекс” нам нужно — там работают наши люди, выпускается важная продукция, в том числе для Минобороны. С новым директором — он наш, курский — мы говорим на одном языке, он настроен на ликвидацию всего негатива».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что от успеха «Экотекса» в нынешнем арбитражном разбирательстве «зависят дальнейшие перспективы взыскания Росприроднадзором штрафов и возмещения ущерба»: «Надзорным ведомствам достаточно часто в судах удается взыскивать не только штрафы за загрязнение, но и возмещение ущерба экологии. Существенным при рассмотрении спора будет соблюдение административной процедуры и процедуры отбора проб. Кроме того, в суде по заявлению “Экотекса” могут быть проведены повторные экспертизы уровня загрязнения. А при возможном взыскании ущерба контролирующему органу нужно будет доказать соблюдение методики расчета суммы».

Олег Мухин, Сергей Толмачев