Смольный прокомментировал окрашенные в желтый цвет реки Петербурга

Петербургский комитет по природопользованию и специалисты «Водоканала» прокомментировали появившиеся ранее сообщения и фотографии о том, что реки и каналы города окрасились в желтый цвет. По их мнению, причина во времени года и погодных условиях.

Об этом сообщает телеканал «78». Председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов подтвердил, что желтый цвет воде придает «все, что тает на дорогах», поскольку смывы выходят в водоемы через ливневую канализацию. «В основном, процентов, наверное, на девяносто, это снег и талые воды, которые имеют желтый оттенок из-за смываемой почвы», — отметил господин Виноградов.

Отмечается, что «Водоканал» забирал из воды пробы. О результатах проб не сообщается.

Ранее “Ъ-СПб” писал о вспенивании Дудергофского канала, из-за которого депутат Алексей Цивилев запросил выездное заседание Росприроднадзора.