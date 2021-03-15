Гильдия строителей Урала: в Екатеринбурге может сорваться строительство 500 тысяч кв. м жилья из-за ограничений Минобороны

В Екатеринбурге может сорваться строительство 500 тыс. кв. м жилья и реконструкция ЕКАД из-за ограничений Минобороны, об этом сообщает пресс-служба Гильдии строителей Урала. Напомним, ранее сообщалось, что в южной части Екатеринбурга Минобороны построит производственно-складской комплекс (ПСК) для нужд вооруженных сил. Инвестиции в проект составят 22 млрд руб.

«Гильдия провела комплексную экспертную оценку последствий установления запретной зоны Минобороны РФ в районе Кольцово. Согласно результатам, пострадает не только крупнейший нежилой проект Екатеринбурга – логопарк "Кольцовский", но и сотни садоводов, а также важные социальные объекты. Кроме того, могут быть сорваны планы по достижению показателей нацпроекта "Жилье и городская среда"», — рассказали в пресс-службе гильдии.

По данным екатеринбургских строителей, из-за ограничений под угрозой может оказаться расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток. Может быть сорвано строительство четырех детских садов и одной школы, а также реконструкция (либо капитальный ремонт) шести садиков и трех школ. Собственники более тысячи земельных участков могут оказаться ограничены в правах по их использованию. В гильдии считают, что встанет вопрос с вводом в эксплуатацию реконструируемого участка ЕКАД и ремонтом в существующем жилом фонде объемом более 300 тыс. кв. м.

«Согласно законодательству, запретные зоны для военных объектов в населенных пунктах можно устанавливать только по внешнему ограждению их территорий. Если такое ограждение отсутствует, то по внешнему периметру здания. Военный объект, для которого установлена запретная зона, входит в границы Екатеринбурга. Соответственно, она должна быть установлена по внешнему ограждению или периметру здания», — рассказали в гильдии, добавив, что уже подготовили проект искового заявления «о признании незаконными действий по установлению запретной зоны Минобороны РФ».

Мария Игнатова