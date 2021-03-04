Строительство «Логопарка Кольцовский» могут приостановить из-за ограничений Минобороны

Администрация Екатеринбурга получила информацию от Минобороны о том, что «Логопарк Кольцовский» попадает в зону Министерства обороны РФ (установленную вокруг военного склада) и это может повлиять на строительство логистического комплекса.

Как отмечает застройщик логопарка «Атлас Девелопмент», ограничения могут коснуться строящихся объектов, на которые в перспективе нужна разрешительная документация и пока ситуация для резидентов логопарка остается неясной.

«Никаких разъяснений со стороны властей пока мы не получали. В то же время хочется отметить, что в проекте и в перспективе "Логопарк Кольцовский" — это порядка 20 тыс. рабочих мест, 35 млрд. инвестиции, инвесторы федерального уровня и в целом инвестиционный имидж Свердловской области. И от того, как решится ситуация будет зависеть отношение крупных федеральных игроков к региону. Мы готовы к диалогу, к различным вариантам решение вопроса, в том числе, и судебным», — прокомментировали “Ъ-Урал” в «Атлас Девелопмент».

По данным застройщика, ограничения данной территории со стороны военных страдает ни одно предприятие. «Однако, в целом мы настроены позитивно, считаем что инвестиции бизнеса в регион и территорию должны быть защищены и оправданы», — добавили в компании застройщика.

Напомним, ранее сообщалось, что в южной части Екатеринбурга Минобороны построит производственно-складской комплекс (ПСК) для нужд вооруженных сил. Проект, инвестиции в который составят 22 млрд руб.