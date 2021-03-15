Челябинская область вошла в первую пятерку регионов по числу преступлений в 2020 году

В 2020 году в Челябинской области зарегистрировали 63366 преступлений. По этому показателю регион занимает четвертое место среди субъектов РФ. Такие данные представлены на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

По сравнению с 2019 годом количество выявленных преступлений сократилось на 4,8% меньше чем годом ранее. Число особо тяжких деяний снизилось на 18% (4646), убийств – почти на 17% (177). количество тяжких преступлений выросло на 15,7% (10,5 тыс.). Нераскрытыми остались более 29 тыс. преступлений.

Лидером по количеству зарегистрированных преступлений традиционно стала Москва. Затем идут Московская область и Краснодарский край. На пятом месте Ростовская область.