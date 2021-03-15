В России могут ввести кешбэк для инвесторов

Правительство работает над изменениями в режим защиты капиталовложений для запуска программы «Новый инвестиционный цикл». Всего рассматриваются четыре основных предложения, сообщили источники РБК. Основным элементом новой программы должно стать совершенствование режима инвестиционных соглашений.

Предложения, рассматриваемые правительством:

регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК),

создание условий для запуска инвестпроектов в регионах (инвестиционная декларация, свод инвестиционных правил, стандарт обеспечения инфраструктурой и трудовыми ресурсами),

пересборка правил промышленного строительства (сокращение сроков и стоимости индустриального строительного цикла, приведение регуляторики в соответствие международным стандартам),

доступные финансы для инвестпроектов.

По словам источника, готовятся две волны регуляторных изменений в режиме СЗПК. Первая подразумевает механизм налогового вычета для участников соглашений, вторая — введение мотивационного механизма кешбэка для инвесторов. Состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов, планируется внести в законодательство. Кешбэк могут распространить на инфраструктуру одного или нескольких инвестпроектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на научно-исследовательские работы, на трудоустройство высвобождаемого персонала.

Ранее президент Владимир Путин призвал правительство создавать такие условия для предпринимателей, чтобы им было выгоднее вкладывать средства на развитие бизнеса внутри России.

Подробнее о встрече президента с представителями крупного бизнеса — в материале “Ъ” «Дома и деньги помогают».