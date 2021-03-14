Следователей проверят на фальсификации

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил своему ведомству проверить информацию о том, что в следственном отделе по городу Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области якобы вошло в обычную практику фальсифицировать доказательства при расследовании уголовных дел. Структурным подразделением господин Бастрыкин заинтересовался после того, как правозащитники попросили его об этом. Напомним, в пятницу был вынесен приговор бывшему следователю этого отдела Сергею Лысых, обвиняемому в фальсификации доказательств по делу о пытках в отделении полиции. Суд признал его виновными и назначил условное наказание. По данным правозащитников, на суде Сергей Лысых говорил, что «переделать, доделать, переписать или пересоставить» при работе с процессуальными документами в отделе — устоявшаяся практика.

О том, что господин Бастрыкин заинтересовался работой усольского следственного отдела, сообщила пресс-служба ведомства. «В одной из публикаций сообщалось о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолью-Сибирскому регионального следственного управления СКР по Иркутской области, который признан виновным в фальсификации доказательств. В публикации приводится мнение следователя о том, что подобная практика незаконных действий достаточно распространена в отделе, где он проходил службу»,— отмечается на сайте СКР.

Заняться этим вопросом должен будет руководитель управления кадров Следственного комитета, ему поручено организовать «соответствующие мероприятия профильными подразделениями».

Приговор бывшему следователю Сергею Лысых Усольский горсуд вынес в пятницу. Он признан виновным в фальсификации доказательств в деле о пытках жительницы города Марины Рузаевой в отделе полиции и приговорен к условному сроку. В январе 2016 года полицейские увезли Марину в отдел под надуманным предлогом помочь в расследовании убийства мужчины, проживавшего в соседнем доме. Ей якобы нужно было только посмотреть на некие фотографии.

В отделе Марину приковали наручниками к скамейке и в течение нескольких часов заставляли сознаться в этом убийстве. Женщину избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, применяли к ней электрошокер. Не добившись нужных показаний, ее отпустили домой. По заявлению Марины Рузаевой в 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), расследование которого было поручено Сергею Лысых. Из-за действий следователя Лысых из дела исчезло пальто Марины, на котором остались следы пыток, и лавочка, а само расследование растянулось на пять долгих лет. В отношении его самого уголовное дело было возбуждено в 2018 году. При этом 28 февраля 2020 года Усольский горсуд его оправдал, но Иркутский областной суд решение горсуда отменил и отправил дело на новое расследование.

Сергей Лысых Фото: usolie-citi.ru

На показания бывшего следователя в суде обратила внимание правозащитная организация «Общественный вердикт» (внесена Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов), которая в суде представляла интересы Марины Рузаевой. Она и потребовала от Александра Бастрыкина проверку заявлений бывшего следователя. Из его слов получалось, что фальсификация процессуальных документов стала распространенным явлением в следственном отделе, в котором он работал.

По данным правозащитников, Сергей Лысых не исключил, что протокол, в фальсификации которого его обвиняли, мог быть составлен другим следователем от его имени.

«Следователь, получая дело от другого следователя, <...> видя какие-либо процессуальные нарушения, <...> пытается исправить. Ну, разными способами: то ли переделать, то ли доделать, то ли там переписать или пересоставить»,— сказал он в судебном заседании.

Екатерина Еременко, Иркутск