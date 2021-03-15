«Петр Великий» прибудет к юбилею

Как стало известно “Ъ”, сроки сдачи круизного лайнера «Петр Великий» сдвигаются — судно вместо мая будет сдано весной 2022 года. Задержку в Объединенной судостроительной корпорации объясняют низким качеством проекта и корректировками документации со стороны заказчика. Заказчик — Московское речное пароходство — не будет выставлять штрафные санкции, отмечая, что навигация 2021 года в любом случае будет ограничена из-за отсутствия иностранных туристов вследствие пандемии.

Круизное судно «Петр Великий», строящееся на астраханском «Лотосе» (входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), будет сдано в мае 2022 года, к 350-летию рождения Петра I. Об этом рассказали источники “Ъ” в отрасли. По последней информации, судно готовились передать Московскому речному пароходству (МРП, входит в корпорацию AEON Романа Троценко) в мае. Господин Троценко подтвердил “Ъ”, что судно сдадут весной 2022 года. При этом он уточнил, что штрафных санкций МРП предъявлять не планирует, «считая все рабочим процессом». «С учетом того, что навигация 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией, будет сильно ограничена по иностранным туристам и маршрутам, задержка со сдачей судна некритична»,— подчеркнул Роман Троценко. Также он добавил, что дополнительных средств для достройки судна «никто от заказчика не просит».

В ОСК “Ъ” сообщили, что сейчас готовность круизного судна составляет 83%, ведутся электромонтажные и обстроечные работы, завершаются работы по системе вентиляции и кондиционирования. «Мы намерены закончить постройку и приступить ко всем видам ходовых испытаний в 2021 году»,— заверяют в корпорации, добавляя, что персональную ответственность за строительство заказа несет руководство ЮЦСС.

«Петр Великий» был заложен в августе 2016 года. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, высота борта — 5,5 м, пассажировместимость — 310 человек. Предполагается, что «Петр Великий» будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря. Планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи (см. “Ъ” от 12 апреля и 28 августа 2018 года). В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июля 2019 года). В то же время строящееся на «Красном Сормово» (входит в ОСК) по схожему проекту круизное судно «Мустай Карим» в августе 2020 года уже вышло в первый рейс.

С учетом опыта строительства «Мустая Карима» на «Красном Сормово» предстоит проверить необходимость доработок для хранения и эксплуатации судна в зимнее время, говорят в ОСК. Особенности конструкции и строительства «Петра Великого» предопределены его высокой насыщенностью и сложностью. «Слабое качество технического проекта, недостаточная квалификация конструкторского бюро, разработчика документации и корректировки со стороны заказчика приводят к задержкам строительства»,— утверждают в корпорации. В связи с тем, что навигация этого года будет существенно ограничена из-за пандемии, заказчик считает возможным сдвинуть срок начала активной эксплуатации на следующую весну без штрафных санкций, подчеркивают в корпорации. В то же время там также заверяют, что не запрашивают дополнительных средств у заказчика, «текущие вопросы решаются в рамках рабочего процесса и партнерских отношений». Собеседники “Ъ” говорят, что сейчас на «Лотосе» сложная ситуация: денег у завода нет, долги растут, сроки сдачи заказов ползут вправо (за исключением строительства земснарядов). В 2020 году убыток «Лотоса» по РСБУ вырос в 7,8 раза, до 380 млн руб., выручка увеличилась в 1,6 раза, до 2,3 млрд руб., кредиторская задолженность выросла в 1,5 раза, до 9,6 млрд руб., дебиторская — почти вдвое, до 8 млрд руб. Несмотря на это, в ОСК заверяют, что закрытие предприятия не рассматривается.

При объективном понимании ОСК, что к грядущему сезону сдать судно не удастся, а принимать его зимой заказчик не заинтересован, второй квартал 2022 года можно считать компромиссным вариантом, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Пропуск непростого туристического сезона будет для эксплуатанта более оптимальным решением, при этом ОСК и ее кэптивная лизинговая компания «Машпромлизинг» могут создать дополнительные условия для комфортной приемки судна в 2022 году, полагает эксперт.

Анастасия Веденеева