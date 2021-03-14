«Нижнекамскнефтехим» в 2020 году сократил прибыль более чем в пять раз

Входящий в группу ТАИФ «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году сократил чистую прибыль в 5,3 раза — до 4,45 млрд руб. против 23,71 млрд руб. по итогам 2019 года. Такие данные компания раскрыла в опубликованной в субботу бухгалтерской отчетности.

При этом прибыль от продаж за 2020 год уменьшилась не так значительно – на 25,9%, до 20,55 млрд руб. (в 2019 году была 27,73 млрд).

Выручка предприятия снизилась 15,1% — до 147,98 млрд руб. вместо 174,09 млрд руб. годом ранее.

Базовая прибыль на одну акцию ПАО сократилась в 5,3 раза и составила лишь 2,75 тыс. руб. против 14,71 тыс. руб. в 2019 году.

Чистые активы «Нижнекамскнефтехима» на 31 декабря 2020 года оценивались в 130,85 млрд руб. Год назад они составляли 143,03 млрд руб. (уменьшились на 8,5%).

В отчете снижение финансовых результатов компании объясняют «ограничением и падением деловой активности, связанных с глобальной пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"