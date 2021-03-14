ОНК рассказала о нарушениях прав муниципальных депутатов в ОВД «Новокосино»

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) выявила нарушения прав муниципальных депутатов в ОВД «Новокосино», куда вчера, 13 марта, доставили часть задержанных в ходе съезда «Объединенных демократов». По словам ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, в ОВД не стали принимать передачи с водой и едой для задержанных, не обеспечили им достаточного питания сами и не предоставили постельное белье.

«Вчера посетили ОМВД "Новокосино". Выявили большое количество нарушений. Впервые столкнулся с тем, что в отделе полиции не принимали от граждан воду и еду в передачах. При этом граждан, находящихся в отделе, не обеспечили положенным количеством питания. Двоих находившихся в отделе семь часов с момента задержания не покормили, одного за два дня кормили один раз, хотя, судя по книге выдачи индивидуальных рационов питания, еда предлагалась своевременно. В графе "отказ" никто из людей свои подписи при нас идентифицировать не смог»,— рассказал правозащитник журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что постельное белье задержанным не выдали, несмотря на его наличие.

Вчера в Москве прошел Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией» (связана с Михаилом Ходорковским). Полицейские задержали участников форума, объяснив свои действия тем, что проведение мероприятия было незаконно «из-за деятельности нежелательной организации». В частности, полицейские задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу Красносельского округа Илью Яшина, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину и других участников. Вечером стало известно, что всех задержанных — около 200 человек — отпустили.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «"Вас всех сейчас задержат"».