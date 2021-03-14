В Горно-Алтайске проверят детский сад после жалоб сотрудников на «моральное давление»

Управление образования совместно с прокуратурой города Горно-Алтайска проводит служебную проверку детского сада №14 после жалоб сотрудников на «моральное давление» со стороны руководства.

Ранее работники учреждения записали обращение к главе республики с просьбой о помощи из-за давления от якобы заместителя по воспитательной работе. По словам сотрудников, на них «морально давят на рабочем месте» и в такой обстановке «работать невозможно». «Она унижает, постоянно проводит проверки», - сказала одна из воспитательниц. По словам работников, если обращение будет проигнорировано, то они намерены объявить забастовку.

«По результатам проверки будут приняты меры в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации в соцсетях.

Артем Шпек