Оркестры сокращают дистанцию

Завершилась московская часть XXI Международного фестиваля «Триумф джаза». После выступлений в столице 11–13 марта джазовая сборная отправилась в Тулу, а сегодня фестиваль финиширует в Санкт-Петербурге. Рассказывает Борис Барабанов.

Карантин уложился ровно между двумя фестивалями «Триумф джаза». Прошлогодний прошел без зарубежного хедлайнера Джона Скофилда. Официально страны еще не были закрыты, но многие музыканты уже отказывались от заранее запланированных гастролей. В Московском международном доме музыки (ММДМ) играли только отечественные музыканты, иностранцы выступили в клубах. XX «Триумф джаза» стал наряду с концертами Тилля Линдемана последним крупным концертным событием перед большой паузой.

В январе 2021 года связанные с COVID-19 ограничения начали постепенно снимать, а в феврале стало известно, что ежегодный «Триумф джаза» состоится в привычном международном формате. Продюсеру фестиваля Игорю Бутману удалось организовать приезд в Россию звезд джаза, о выступлениях которых меломаны в других странах пока могут только мечтать.

На концертах в ММДМ сохранялась «социальная дистанция», в зале зрителей встречали объявления: «Просим не занимать кресло! Между нами музыка». От гостей также требовали неукоснительного соблюдения масочного режима, но на перчатках никто не настаивал. Говорить о полных залах было рано, но каждый пришедший аплодировал за двоих.

Для большинства гастролеров это был первый выезд за границу после вынужденного простоя, и их энтузиазму не было предела. Кое-кто смог даже сыграть дополнительный сет. Так, трио Эммета Коэна выступило в ММДМ в соответствии с программой 11 марта, а потом сыграло еще одно небольшое отделение 13 марта.

Это трио — пример молодого джазового коллектива, который смог адаптироваться в условиях карантина и отмены гастролей. Пианист Эммет Коэн сразу после объявления локдауна начал играть в своей квартире в Гарлеме еженедельные онлайн-концерты, просмотры которых исчислялись миллионами. Он даже придумал, как на них зарабатывать,— стал выкладывать в платный доступ эксклюзивные материалы и собственные комментарии.

Для тех, кто ничего не знает об интернет-достижениях Эммета Коэна, прочие достоинства его трио очевидны. На контрабасе играет японец Ясуси Накамура, на барабанах — темнокожий обладатель смешных осветленных дредов Кайл Пул. Мультинациональный коллектив играет джазовый мейнстрим так, словно входящие в его репертуар стандарты сочинили вчера. Малый барабан под щетками Кайла Пула стал легкими ансамбля, ударник, кажется, только в середине сета вспоминал о бас-бочке. Ясуси Накамура в каждой пьесе менял манеру, но оставался невозмутимым и не снимал защитную маску, даже когда его руки двигались со сверхзвуковой скоростью. Сам Эммет Коэн, особенно в авторских произведениях, играл невероятно лирично и одновременно технично. В пьесе «Distant Hallow» клавиш рояля ему стало мало, и он использовал его струны как щипковый инструмент. Трио Эммета Коэна стало главным открытием фестиваля.

Пятикратному обладателю Echo Award, дважды номинированному на Grammy немецкому трубачу Тилю Брённеру потребовалась помощь Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Видно было, насколько комфортно было трубачу играть со старыми знакомыми из Москвы. Тиль Брённер с удовольствием вступал в диалог с саксофоном Игоря Бутмана и был даже несколько ошарашен напором трубачей оркестра, которые по очереди вступали с ним в инструментальный поединок. Но самое сильное впечатление произвел на него пианист Олег Аккуратов, взявший на себя вокальные партии. Массовая аудитория в России могла видеть Олега Аккуратова в финале прошлогоднего сезона шоу «Голос», где он чуть-чуть недобрал голосов, необходимых для победы. Трубач был поражен органичностью слабовидящего пианиста и певца и долго благодарил его за выступление по окончании сета.

Один из первых концертов в своей карьере дал в рамках «Триумфа джаза» оркестр New Blood Big Band под управлением тромбониста Сергея Долженкова. Несмотря на заявленный в названии образ «дебютантов», в оркестре выступают опытные музыканты. Среди них — крайне востребованные Антон Давидянц (бас-гитара), Салман Абуев (труба), Петр Михеев (барабаны) и Дмитрий Мосьпан (саксофон), а также победитель международного конкурса Института джаза Херби Хэнкока Евгений Побожий (гитара) и победитель конкурса молодых вокалистов Montreux Jazz Festival Алина Енгибарян. Со звуком New Blood Big Band повезло меньше, чем старшим товарищам из оркестра Игоря Бутмана. Свои таланты участники коллектива раскрыли на ежевечерних джем-сейшенах в клубе того же Бутмана на Таганке.

Несмотря на год, проведенный почти на грани полного краха музыкальной индустрии, продюсеру фестиваля удалось сохранить не только его основную программу в трех городах, но и «Детский "Триумф джаза"». В нем, как заметил Бутман в своем традиционном фестивальном конферансе, можно принимать участие практически сразу после того, как рот освободился от соски. В 2021 году команде Бутмана предстоит реализовать два новых проекта — открыть клуб в Санкт-Петербурге и запустить сразу на нескольких столичных площадках «Московский международный джазовый фестиваль».