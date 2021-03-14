14 марта, воскресенье
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Сожжение замка «Короналюдоеда» в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Празднование Масленицы

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14 марта завершается предшествующая Великому посту масленичная неделя. Традиционно в это воскресенье просят прощения, сжигают чучело Масленицы и продолжают есть блины. Как проходили праздничные гуляния — в фотогалерее “Ъ”.


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