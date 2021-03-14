Празднование Масленицы

14 марта завершается предшествующая Великому посту масленичная неделя. Традиционно в это воскресенье просят прощения, сжигают чучело Масленицы и продолжают есть блины. Как проходили праздничные гуляния — в фотогалерее “Ъ”.
14 марта завершается предшествующая Великому посту масленичная неделя. Традиционно в это воскресенье просят прощения, сжигают чучело Масленицы и продолжают есть блины. Как проходили праздничные гуляния — в фотогалерее “Ъ”.
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