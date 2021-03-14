Погибшие при крушении Ан-26 в Казахстане были военными Комитета национальной безопасности

В результате крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алматы погибли четверо военнослужащих Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщило ведомство. Авиакатастрофа произошла вчера, 13 марта.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ... Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Погибшими оказались штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов (1985), штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев (1994) и старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков (1985).

Ан-26 разбился при заходе на посадку. Он следовал из Нур-Султана в Алматы. На борту находились шесть человек. Двое из них выжили и были госпитализированы. О том, кто был на борту разбившегося самолета, ранее было неизвестно. Причины крушения выясняются.