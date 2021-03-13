В Казахстане при крушении самолета Ан-26 погибли четыре человека

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Казахстане. По предварительным данным, погибли четыре человека. Двое пострадавших госпитализированы.

Самолет следовал из Нур-Султана в Алматы. Он пропал с радаров около 17:20 (14:20 мск), связь с ним была потеряна. «Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Алматы в Facebook. Как сообщает МЧС Казахстана, самолет загорелся, сейчас огонь потушен.

Самолет предположительно принадлежит Комитету национальной безопасности Казахстана. На его борту находились шесть человек.