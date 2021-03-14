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Конкурсному управляющему компании из группы «Кастом Кэпитал» не удалось оспорить продажу автомобиля

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Кастом Кэпитал Групп» о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства, заключенного между должником и Александром Туевым в феврале 2018 года. Управляющий потребовал применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с господина Туева в пользу компании суммы, за которую был продан автомобиль — 2,7 млн руб.

Суд установил, что в 2018 году ООО «Кастом Кэпитал Групп» продало ООО «Строй Инвест» автомобиль Toyota Land Cruiser 200. По просьбе продавца «Строй Инвест» перечислил деньги за машину ООО «Ветлан» в счет обязательств «Кастом Кэпитал Групп». Далее ООО «Строй Инвест» продало автомобиль Александру Туеву. Таким образом, договор между ООО «Кастом Кэпитал Групп» и господином Туевым, который оспаривается управляющим, не заключался. Сделкой, на основании которой автомобиль выбыл из владения должника, является договор купли-продажи, заключенный между ООО «Кастом Кэпитал Групп» и ООО «Строй Инвест», который конкурсным управляющим не оспаривается. В итоге суд отказал в удовлетворении заявления управляющего «Кастом Кэпитал Групп».

Напомним, холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями развития группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Капитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». В марте 2019 года обе компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-банк» из-за долга в 140 млн руб.

Ранее конкурсному управляющему ООО «Бриг-Девелопмент» удалось оспорить продажу компанией земельного участка в Усть-Качке площадью 30,1 тыс. кв. м. По решению суда, купившая его Наталья Романова должна будет вернуть землю «Бриг-Девелопмент».

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