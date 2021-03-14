В Британии начато предварительное расследование в отношении первой леди Сирии

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад, сообщила газета Sunday Times. Она подозревается в подстрекательстве к террористическим актам во время гражданской войны в Сирии и публичной поддержке действий правительственных войск.

«Подразделение по военным преступлениям полиции… 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям»,— говорится в сообщении полиции.

По информации газеты, предварительное расследование было инициировано на основании доклада международной правовой палаты Guernica 37, в котором собраны доказательства открытой поддержки сирийской вооруженных сил Асмой Асад.

Издание отмечает, что появление госпожи Асад в британском суде маловероятно, так же как и намерение прокуратуры продолжить заочное судебное расследование. При этом Sunday Times допускает, что в отношении Астмы Асад Интерполом будет выдано «красное уведомление», в результате чего она не сможет выехать за пределы Сирии. Кроме того, власти Великобритании могут лишить ее гражданства.

Асма Асад, в девичестве Асма Фауаз аль-Ахрас, родилась в Хомсе, получила образование в Великобритании и несколько лет работала в инвестбанкинге — в банках Deutsche Bank и JPMorgan, имеет британский и сирийский паспорта. В 2000 году она вернулась в Сирию, выйдя замуж за Башара Асада.

С 2012 года находится под санкциями ЕС. В 2017 году члены парламента Великобритании потребовали власти лишить госпожу Асад британского гражданства. В 2020 году очередные санкции в отношении Асмы Асад и ее мужа Башира Асада ввели США.

О последних санкциях — в материале “Ъ” «Связи с Сирией объявлены опасными».