Kyodo: Япония ограничила число сопровождающих глав государств на Олимпиаде

Япония попросила иностранные государства ограничить число людей, которые будут сопровождать глав государств и министров на летних Олимпийских играх в Токио, сообщили источники Kyodo. Агентство утверждает, что власти направили просьбу представителям иностранных посольств и национальных олимпийских комитетов.

Япония ограничила группу сопровождения глав государств 11 людьми, передает «РИА Новости». Министра могут сопровождать не более четырех человек. Кроме того, их попросят сдать тест на коронавирус до вылета в Японию, а также после прибытия в страну. Им выделят транспорт и запретят встречаться со спортсменами. За соблюдением мер профилактики будут следить сотрудники правительства Японии.

9 марта источники Kyodo сообщили, что иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. По данным агентства, церемония, на которой будет дан старт эстафете олимпийского огня в Японии, 25 марта также пройдет без зрителей. Окончательно вопрос о допуске иностранных зрителей должен быть решен до конца марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее предварительно перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

О планах властей страны — в материале «Япония готова к закрытию».