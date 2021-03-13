Биткойн вернулся к рекордам

Биткойн преодолел новую планку — $60 тыс. Самая популярная в мире криптовалюта обновила свой максимум в ходе торгов в субботу. Биткойн регулярно бил рекорды стоимости с декабря 2020 года. В феврале его цена резко поднялась до $44 тыс. на фоне сообщений о том, что компания Илона Маска Tesla готовится инвестировать в криптовалюту $1,5 млрд.

Сейчас рост биткойна объясняется интересом со стороны крупных институциональных инвесторов, пояснил сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис. По его прогнозам, к концу года цифровая монета может подорожать до $100 тыс. «Это продолжение того курса, который задали институциональные фонды в конце 2020 года, включая компанию Tesla. Хотя Илон Маск после этого говорил достаточно негативные вещи, что он не разделяет мнения акционеров по покупке биткойна. Но он не единственный участник рынка, поэтому это не повлияло на общую веру в биткойн как в финансовый инструмент. Это те факторы, которые влияют на него сейчас.

Если говорить о дальнейшем повышении цены, я думаю, что в этому году мы должны увидеть уровень $100 тыс. Это рост всего лишь в 2 раза для рынка криптовалют, который, на самом деле, по сравнению с фондовым рынком очень маленький. Однако стоит помнить о том, что рынок достаточно коварный. Глубокая коррекция может произойти очень быстро, и я не исключаю, что к $100 тыс. мы пройдет через $25-27 тыс. за монету. Но свойства криптовалютного рынка таковы, что восстановление, падение, стрессы происходят достаточно быстро»,— пояснил Смеркис.

Биткойн — это исключительно волатильный актив, поэтому, инвестируя в него, нужно быть крайне осмотрительным, подчеркнул председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов: «Этот вид активов является производным на огромную, гигантскую денежную массу, которая выросла практически на половину за последние 12 месяцев. Это, возможно, и есть причина того, почему существуют такие цены на криптовалюты, в частности, биткойн. После того как Илон Маск, Джек Дорси и все остальные поддержали биткойн, действительно, было ощущение, что мы можем от $40 тыс. прийти к $76 тыс. Но нужно к этому относится категорически как к венчурным инвестициям в африканском или азиатском регионе.

То есть любую копейку, которую вы туда кладете, ее просто засасывает, а дальше как на шоу “Поле чудес” — либо приз, либо ноль.

Многие сценарные игроки, которые накачены деньгами, ежедневно скупают с рынка десятки, иногда сотни миллионов долларов, биткойны они покупают и уводят с рынка. Сейчас фактически происходит без сговора, но умышленная манипуляция убиранием предложения с рынка. Учитывая это, конечно, есть шанс дойти и до $76 тыс., и до $100 тыс. Но даже Лас-Вегас оставляет больше шансов, чем инвестиции в блокчейн, хотя сама технология достойная.

Установив новый исторический максимум, биткойн немного снизился в цене. В моменте он стоил чуть ниже $60 тыс. за единицу криптовалюты.

Андрей Загорский