Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход в отношениях с Москвой

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил пересмотреть стратегию дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, такое предложение Маркус Эдерер сделал во время обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На встрече также присутствовали другие высокопоставленные чиновники Евросоюза.

Господин Эдерер считает, что позиция Евросоюза по России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте. Он посоветовал изменить этот подход.

Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу тем, которые обсуждались во время обеда. Она заявила, что главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о том, что нужно придерживаться принятых ранее основных принципов в отношениях с Россией, в том числе сдерживать российские власти там, где это необходимо.

Напомним, 2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона подпали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».