AstraZeneca сообщила о задержках поставок вакцины Евросоюзу

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca объявила о новых задержках поставок ее вакцины против COVID-19 Евросоюзу из-за экспортных ограничений. Компания намеревалась поставить 30 млн доз вакцины в первом квартале и 70 млн — во втором.

«AstraZeneca с сожалением объявляет о задержках в запланированных поставках вакцины от COVID-19 в Европейский союз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

AstraZeneca решила прибегнуть к своим центрам производства за пределами ЕС, чтобы обеспечивать поставки в 27 государств союза, но столкнулась с проблемами при экспорте вакцин. «К сожалению, экспортные ограничения приведут к сокращению поставок в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале»,— заявили в компании.

Ранее, в середине января, сразу несколько стран ЕС пожаловались на задержку в поставках вакцин от AstraZeneca. AstraZeneca объяснила срывы поставок в ЕС отставанием от графика производства на два месяца и опровергла информацию о продаже вакцины в другие страны по более выгодной цене.

Кроме того, вокруг вакцины AstraZeneca возник скандал после смерти нескольких привившихся. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата. В компании заявили, что связь между применением вакцины и образованием тромбов не выявлена.

О претензиях к вакцине — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».