При атаке БПЛА в Прикамье погиб один человек, двое пострадали
Сегодня над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По информации главы региона, в результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь. «Оперативные службы работают на месте, идет устранение последствий атаки», — написал глава региона.
Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников. По поручению прокурора края Павла Бухтоярова на место для координации работы экстренных и оперативных служб выехал прокурор района.
Режим «Беспилотная опасность» действовал сегодня в Прикамье с 6:30 до 11:37. На территории Перми и поселков Зюкайка и Березовка вводился режим «Ковер».