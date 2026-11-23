Сегодня над Пермским краем было сбито 56 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По информации главы региона, в результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь. «Оперативные службы работают на месте, идет устранение последствий атаки», — написал глава региона.