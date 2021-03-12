AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов от вакцины

Связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов не выявлена, сообщил разработчик препарата. Ранее несколько стран приостановили использование вакцины из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привившихся.

«Анализ наших показателей безопасности из более 10 млн записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса»,— говорится в заявлении компании (цитата по CNN).

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование препарата, но добавить в список побочных эффектов вакцины анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность. «Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать применять, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий»,— говорится в сообщении регулятора.

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привившихся вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

О претензиях к вакцине — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».