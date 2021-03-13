Лукашенко назвал фильм о нем «калькой с фильма о Путине»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию, которая содержится в фильме «Лукашенко. Золотое дно», посвященном «богатству» главы белорусского государства. Отметив «лживость» представленных в фильме данных, господин Лукашенко заявил, что еще не смотрел его.

«Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ,— сказал президент Белоруссии, отвечая на вопросы журналистов после участия в "Минской лыжне".— Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет» (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине»,— сказал он. «Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — задался вопросом господин Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Например, на Припяти, куда он обычно приезжает по весне. «Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный»,— заявил Александр Лукашенко.

Он упомянул о часах, которые фигурировали в фильме. «Они уже, наверное, лет 15 эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев (первый президент Казахстана.— “Ъ”)»,— пояснил президент Белоруссии.

Что касается финансовых средств, глава государства пояснил, что имеет в распоряжении так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. «Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю»,— сказал Александр Лукашенко.

Живущий в Варшаве белорусский оппозиционер Степан Путило, прославившийся как автор Telegram-канала Nexta, выпустил ранее фильм «Лукашенко. Золотое дно». За сутки число просмотров приблизилось к 2 млн. В фильме рассказывается о резиденциях, автомобилях и самолетах белорусского президента.

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