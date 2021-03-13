Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на певицу Раду Симбиреву. Ранее бывший администратор композитора Галина Горбенко сообщила, что отпевание Людмилы Лядовой прошло в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре.

Людмила Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. В конце февраля ее госпитализировали в московскую 52-ю больницу с коронавирусом.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Она написала музыку более чем к 800 песням. Их исполняли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова. Людмила Лядова с 1946 по 1951 год также выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.