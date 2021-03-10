Умерла композитор и певица Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла в возрасте 95 лет, сообщила «РИА Новости» ее бывший администратор Галина Горбенко. В конце февраля госпожу Лядову госпитализировали в московскую 52-ю больницу с коронавирусом. Дата и место прощания пока неизвестны.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Госпожа Лядова написала музыку более чем к 800 песням. Их исполняли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова. Людмила Лядова с 1946 по 1951 год также выступала на эстраде в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.

Госпожа Лядова — заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), народная артистка РСФСР (1984). Также она была награждена орденами Дружбы (1997), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2005, 2000), а также орденом Почета (2011).