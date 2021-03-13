Правительство смягчило требования к резидентам ТОР в моногородах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее положение резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь же это разрешается делать спустя два года.

Решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. «Постановление поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты»,— говорится в документе.

В августе 2020 года господин Мишустин заявил, что налоговый режим в ТОР сохранит свою привлекательность для бизнеса после 2025 года. Тогда он сказал, что решения о налоговых льготах, в том числе по льготам на страховые взносы, могут быть приняты в 2025 году.

Появление территорий опережающего развития было инициировано правительством в 2015 году, а в 2016-м их резиденты получили пониженную ставку страховых взносов — 7,6% вместо стандартных 30%.