Умер народный артист Стахан Рахимов

В возрасте 83 лет в Москве скончался народный артист России Стахан Рахимов. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл» Валерий Корн.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный замечательный дуэт уже в другом измерении»,— написал он в «ВКонтакте» 12 марта. В Москонцерте ТАСС сообщили, что артист болел и плохо себя чувствовал. Дата и место прощания не указываются.

В 1960 году Стахан Рахимов попал в финал конкурса вузовской самодеятельности, который проходил в Колонном зале Дома Союзов. Он известен своим дуэтом с Аллой Иошпе.