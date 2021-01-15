США включили Xiaomi в черный список за связь с военными

Пентагон добавил производителя смартфонов Xiaomi в список китайских компаний, которые, по мнению США, связаны с военными КНР. Также в него вошли еще восемь юрлиц, в том числе Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям запрещается покупать ценные бумаги компаний, которые связаны с китайскими военными.

«Министерство представило Конгрессу свой первоначальный список компаний в июне 2020 года и продолжит пополнять его другими организациями по мере необходимости»,— говорится в сообщении Пентагона.

Ранее Минторг США ввел ограничения против 45 российских и 58 китайских предприятий, связанных с вооруженными силами. В список попали российские ведомства — Служба внешней разведки и Минобороны России, а также такие предприятия, как «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого» и др. Для экспорта определенных товаров этим предприятиям понадобится лицензия, будет проверяться конечный потребитель.