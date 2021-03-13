Россия воздержалась при голосовании по увеличению числа миротворцев в ЦАР

Совет Безопасности ООН принял резолюцию об увеличении состава миротворческой миссии в Центральноафриканской Республике на 2750 военнослужащих и 940 полицейских. За резолюцию проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте Руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генассамблеи 46/182. Обеспечение условий доставки гумсодействия — это немаловажная часть мандата МООНСЦАР (Миссия ООН по стабилизации в ЦАР)»,— сказано в заявлении на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Российская сторона заявила о необходимости «тесной координации» с правительствами стран по поводу доставки и распределения на их территории гуманитарной помощи. Также представительство России отметило, что секретариат ООН должен прислушиваться к мнению ЦАР по вопросу национального состава военнослужащих и полицейских.