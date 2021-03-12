Анатомию человека изучат на выставке

На ВДНХ открылась скандальная экспозиция Body Worlds — в соцсетях ее называют «выставкой трупов». Дело в том, что все представленные там тела реальные. Они мумифицированы особым образом. Метод называется пластинация — после смерти жидкости тела заменяются на твердеющий пластик. Благодаря этому можно избежать разложения. Посетители смогут увидеть более сотни тел, которые имитируют повседневные занятия: играют в шахматы, танцуют или ездят верхом.

При жизни люди добровольно решили пожертвовать свои тела науке, так что их можно было использовать при подготовке выставки, рассказала журналистам куратор Анджелина Уолл: «Все тела, из которых мы делаем пластинаты, донорские. Человек при жизни подписывает согласие. В нашей базе 19 тыс. потенциальных доноров и больше 2 тыс. человек ими стали. Я не думаю, что эта выставка может кого-либо оскорбить. За 20 лет ее посетили 45 млн человек в более чем 20 странах. Люди выходят из залов вдохновленными, они впервые видят, как сложно и прекрасно устроено их тело».

Выставка Body Worlds гастролирует по всему миру, причем в некоторых странах ее запрещали — например, в Швейцарии. Там экспозицию посчитали оскорбительной и назвали «передвижным кладбищем». В России тоже появились петиции с требованием отменить анатомическую выставку. Одна из них адресована в том числе мэру Сергею Собянину и министру культуры Ольге Любимовой. Противники экспозиции обращают внимание на возрастное ограничение 12+, а также называют ее «публичным глумлением над усопшими».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К выставке могут возникнуть юридические вопросы, но это маловероятно, считает адвокат Андрей Саунин: «Можем предположить, что при желании и при проведенной проверке могут появиться претензии по ст. 264 Уголовного кодекса в зависимости от того, давали ли свое согласие родственники умерших или сами умершие на то, чтобы их тела потом в таком виде использовались. Потому как статья говорит о том, что все умершие люди должны быть захоронены.

Существует специальный закон, согласно которому такая выставка не может считаться местом захоронения».

Такую экспозицию можно рассматривать и как современное искусство, отметил управляющий партнер галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин: «Конечно, это искусство, просто авторы воспользовались необычным материалом. Это любопытно, это стоит посмотреть. Если человек работает с таким материалом, то, естественно, у него подспудно появляются мысли о том, каким интересным и совершенным является человеческое тело. Есть разные зрители: одни предпочитают классическое искусство, другие — современное. И они часто не пересекаются. Есть некое общее поле у классического и у современного искусства. Одно трудно живет без другого в сегодняшнем мире. Любая однобокость наказуема, это потеря баланса, человек начинает заваливаться сначала эстетически, а потом и психологически».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Русской православной церкви анатомическую выставку назвали «скандальным шоу», однако подчеркнули, что не будут препятствовать ее работе.

Светлана Белова, Елена Иванова