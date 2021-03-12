Пассажиропоток через аэропорт Анапы с января вырос на 29%

В период с января по февраль международный аэропорт Анапы им. В.К. Коккинаки обслужил около 100 тыс. пассажиров, на 29% больше, чем в аналогичный период прошлого года (77 тыс. человек), сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом количество самолетных рейсов в целом увеличилось на 2%, и составило 454 вылета. Самыми популярными направлениями традиционно стали перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Объем обработанных терминалами грузов и почтовых отправлений за два месяца составил 103 т.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, объем перевозок пассажиров через терминалы международного аэропорта Краснодара в январе 2021 года составил 269,7 тыс. человек, на 27% меньше, чем в начале 2020 года. Аэропорты Краснодарского края в течение 2020 года обслужили 11,89 млн человек, на 11,2% меньше, чем годом ранее. Число рейсов из Геленджика в Москву составило от 15 до 18 в сутки. На 2021 год прогнозируется рост пассажиропотока через аэропорт Геленджика на 28% в сравнении с 2020 годом.

Ольга Логинова