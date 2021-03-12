Банкротные схемы оценили снисходительно

Нижегородский райсуд вынес приговор бывшему арбитражному управляющему Андрею Горшкову, уголовное дело которого рассматривалось с начала 2019 года. Его признали виновным в причинении вреда кулебакскому МУП «Теплоэнергосервис» в размере 69 млн руб. и попытках мошенничества с активами ФГУП Учхоз «Новинки». Суд приговорил Андрея Горшкова к пяти годам лишения свободы условно. Обвинявшийся вместе с ним по одному из эпизодов бывший майор милиции Эльчин Байрамов был освобожден от ответственности, так как фактически уже отбыл назначенный срок за время следствия и суда. При этом оба обвиняемых просили их оправдать, а прокуратура настаивала на реальных сроках.

Уголовное дело в отношении бывшего арбитражного управляющего Андрея Горшкова - одно из самых длительных в регионе, с перерывами оно расследовалось около пяти лет в нижегородских управлениях МВД и СК. В 2017 году материалы расследования поступили в суд, затем дело было возвращено прокурору и вторично слушалось с начала 2019 года. Инкриминируемое Андрею Горшкову преступление относилось к 2008–2012 годам, когда он занимался банкротствами различных организаций.

По первому эпизоду его обвинили в нанесении имущественного вреда муниципальному предприятию Кулебакского района «Теплоэнергосервис», поставляющему тепло и горячую воду. По версии обвинения в цепочку расчетов банкротящегося МУПа с жителями конкурсный управляющий включил аффилированную фирму «Альянс», с которой заключались договоры купли-продажи тепловой энергии. Обвинение доказывало, что Андрей Горшков, контролируя через знакомых фирму-посредника, вывел часть выручки «Теплоэнергосервиса». По версии следствия, на эти деньги он путешествовал, платил вознаграждение себе и своей команде, перечислял средства по договорам займа и оплатил жене операцию по увеличению груди. Из-за сильно затянувшегося следствия и судебных процессов сроки давности по ст. 165 УК РФ истекли. Назначив по этому эпизоду два года заключения, суд освободил Андрея Горшкова от наказания в связи с истечением сроков давности.

Также бывшего конкурсного управляющего обвиняли в махинациях с фиктивной кредиторской задолженностью. По версии следствия в 2011–2012 годах при банкротстве ФГУП Учхоз «Новинки» Андрей Горшков пытался включить в реестр кредиторов требования на общую сумму 39,5 млн руб.: якобы подконтрольные ему фирмы поставляли крупному хозяйству удобрения и аммиачную селитру. Однако в августе 2013 года арбитражный суд выявил нарушения в работе и отстранил управляющего от банкротства «Новинок», а мнимые сделки были оспорены бывшим руководством банкротного ФГУПа, на балансе которого тогда имелись тысячи гектаров земли в пригороде Нижнего Новгорода.

По второму эпизоду с фиктивными требованиями к «Новинкам» вместе с Андреем Горшковым судили отставного майора МВД Эльчина Байрамова. Бывший оперативник УБЭПа возглавлял юрфирму «Линия защиты», инициировавшую банкротство учхоза, и его обвиняли в покушении на мошенничество. По версии следствия, по доверенности от одного из кредиторов он принес в арбитражный суд фиктивные документы и пытался по переуступке переоформить на свою фирму право требования к банкроту на сумму 10 млн руб.

В суде оба обвиняемых говорили о своей невиновности. Андрей Горшков рассказывал журналистам, что уголовное дело было сфабриковано коррумпированными сотрудниками управления МВД по ПФО (расформировано в 2014 году), которые хотели поживиться земельными участками учхоза «Новинки». Эльчин Байрамов утверждал, что его оговорили свидетели. Добавим, что на большую часть судебного процесса его возил конвой из СИЗО. Отставной майор одновременно был арестован и отбывал срок по другому уголовному делу. В 2014 году в Москве его осудили за мошенничество, связанное с банкротством самарской компании, которая стала ликвидироваться, заняв сотни млн руб. и пытаясь уйти от ответственности за невозврат кредитов. Решить проблему заемщик якобы пытался через некоего генерала МВД, но банки были настроены решительно. В итоге это разбирательство было засекречено, а управлявший банкротящейся компанией Эльчин Байрамов получил реальный срок. Его он досидел в нижегородском следственном изоляторе и освободился.

По делу о мошенничестве с активами «Новинок» судья Ирина Маньковская признала обоих виновными и приговорила Андрея Горшкова к пяти годам лишении свободы условно с испытательным сроком в два года. Эльчин Байрамов по совокупности получил шесть лет колонии общего режима, но ему зачли отбытые сроки ареста. Обрадованные таким приговором подсудимые отправились по домам. Добавим, что в прениях гособвинитель просил назначить обоим специалистам по банкротствам по восемь лет заключения. В прокуратуре сообщили, что после изучения полного текста приговора решат, будут ли вносить на него кассационное представление.

Роман Кряжев