Птичий грипп «подбирается» к людям

Новый тип вируса птичьего гриппа, скорее всего, сможет передаваться от человека к человеку. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В феврале первые в мире случаи заражения людей этим типом вируса произошли на птицефабрике на юге России. Тогда заболели семь сотрудников предприятия.

По словам Анны Поповой, с помощью ученых, которые зафиксировали передачу инфекции от животных к людям, удалось предупредить все мировое сообщество об угрозе.

«Это открытие мирового уровня, которые сделали российские ученые, ученые "Вектора", которые смогли увидеть этот переход впервые в мире до того, как этот вирус стал особо патогенным для человека и стал передаваться от человека к человеку. Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Коллеги говорят, что зона, где эти мутации происходят, очень подвижна, и мутации там продолжаются. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда.

У нас есть время подготовиться, сделать тест-систему, сделать вакцину, и наблюдать за ситуацией.

Если не понадобиться, это будет уже счастливый случай. Но если понадобиться, мы будем готовы. То есть мы увидели то, что может измениться с крайне тяжелыми последствиями для человечества, и об этом предупредили вовремя»,— подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что раньше люди уже заражались вирусами птичьего гриппа и подтипами свиного гриппа. Но мутацию H5N8 у человека выявили впервые.

Насколько она опасна? И может ли этот вирус действительно распространиться среди людей? Кандидат биологических наук Кирилл Волков отмечает, что сам факт передачи инфекции от животного к человеку не страшен, но если вирус, действительно, мутирует, это может привести к новой эпидемии.

«Если вирус свиного гриппа передается на человека, ничего особенно страшного в первый момент не происходит. То же самое может происходить при передаче вируса птичьего гриппа от птиц к человеку, это может быть как от диких птиц, так и от диких птиц к домашним, и, соответственно, от домашних птиц к человеку. Но это первый шажок, потому что стоит преодолеть барьер. Второй шаг будет, когда вирус мутирует или рекомбинирует, то есть обменивается фрагментами генома с каким-нибудь другим вирусом, и передача от человека к человеку — это как раз самый страшный для нас шаг, потому что, если такая передача произошла один раз, дальше уже фактически развивается эпидемия. То, что мы поймали этот вирус птичьего гриппа сейчас, это очень хорошо. Но пока сделан только первый шаг»,— отметил Кирилл Волков.

При этом работники фабрики в России, которые заразились вирусом птичьего гриппа в начале этого года, перенесли заболевание в легкой форме.

Эта инфекция может быть очень опасной для человека, но вероятность того, что она начнет распространяться между людьми, минимальна, поэтому опасаться пока нечего, уверен кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «Сейчас, конечно, на слуху любая информация, касающаяся любой вирусной инфекции, поэтому уделяется внимание, в том числе, и возникновению вспышек птичьего гриппа H5N8, о котором говорила Анна Попова. Этот подтип может протекать как бессимптомно, так достаточно стремительно до развития лихорадки и каких-то смертельных исходов. Но глава Роспотребнадзора привела пример: в феврале на птицефабрике было выявлено семь случаев заражения работников данным типом вируса, и у всех у них протекало заболевание бессимптомно. К настоящему моменту все заразившиеся, которые получили вирус от птиц, не от человека, они все выздоровели.

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Однако опасность этого вируса в том, что у него достаточно высокая смертность в принципе. У птичьего гриппа смертность регистрируется до 50%. С другой стороны, у него достаточно короткий инкубационный период около двух-трех дней, бывают случаи до семи дней. В чем опасность коронавируса? Человек в течение двух недель может ходить заражать остальных людей и контролировать распространение достаточно тяжело. Птичий же грипп развивается, как правило, молниеносно, либо бессимптомно, но человек выздоравливает. И от человека к человеку очень трудно передается, по всему миру зарегистрированы единичные случаи. В основном это от птиц.

Поэтому его локализовать намного проще, и ожидать от него какую-то вероятность вспышки, развития эпидемии не приходится.

Анна Попова говорит о том, что если вирус будет мутировать в дальнейшем и приобретет способность передачи от человека к человеку, то тогда стоит задуматься, но мы поймали вирус вовремя, поэтому будем наблюдать за ним. В принципе, как говорит Всемирная организация здравоохранения, даже те медицинские работники, которые плотно контактировали с вирусом птичьего гриппа с пациентами, непосредственно выполняли уход за ними, никто из них не заразился. То есть это все-таки болезнь с минимальной возможной передачей от человека к человеку».

Вспышка гриппа у птиц произошла на юге России в декабре 2020 года. Научный центр «Вектор» сообщил, что инфекция, которой заражаются животные, распространилась уже на 15 регионов.

Анна Никитина