В ВОЗ поведали о мышах и людях

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник обнародовала выводы расследования о возможных источниках возникновения СOVID-19. Пробыв в китайском Ухане почти месяц, специалисты заключили, что вирус, вероятнее всего, передался человеку от животного (по всей видимости, летучей мыши) через промежуточного переносчика. При этом в разговорах о возможном лабораторном происхождении COVID-19 эксперты фактически поставили точку, назвав эту версию «крайне маловероятной». А вот гипотезу Пекина о том, что пандемию вызвали отдельные вспышки вируса по всему миру, экспертам ВОЗ еще предстоит подтвердить или опровергнуть.

Миссия ВОЗ, которая почти месяц пробыла в китайском Ухане, во вторник обнародовала результаты расследования об источниках происхождения вируса COVID-19. «Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки, весьма ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает»,— анонсировал в воскресенье зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак. По его словам, члены миссии «нашли важные подсказки» о роли рынка в китайском Ухане в событиях, которые изменили весь мир.

Впрочем, заключения экспертов ВОЗ оставили еще больше открытых вопросов, чем прежде.

Напомним, миссия ВОЗ, в которую вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, прибыла в Ухань 14 января. Пройдя 14-дневный карантин в соответствии с санитарными нормами КНР, эксперты затем посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также ныне закрытый оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Считалось, что именно этот рынок стал очагом распространения инфекции. В марте прошлого года китайская газета «Пэнпай» сообщила, что первым человеком, связанным с «Хуанань», у кого было подтверждено заражение COVID-19, стала продавщица креветок по имени Вэй. 11 декабря 2019 года у женщины по неизвестным причинам резко поднялась температура. Как стало известно впоследствии, 24 из 27 человек, у которых уханьский Комитет по здравоохранению к 31 декабря обнаружил вирус, имели историю контактов с «Хуанань».

На брифинге во вторник эксперты ВОЗ заявили, что невозможно установить, как вирус появился на рынке и какую роль сыграл в распространении Sars-Cov-2.

«Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые посещали рынок и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно»,— отметил глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

При этом специалисты миссии смогли установить, что вспышки инфекции в декабре 2019 года возникали и на других рынках города.

Глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек Фото: Aly Song, Reuters

Поводов полагать, что именно «Хуанань» стал источником заболевания, было немало. Рынок размером более 50 тыс. кв. м — один из крупнейших в Китае. На нем продавался целый ряд экзотических товаров — например, барсуки, бобры, саламандры, коалы, крысы, ядовитые змеи, а также летучие мыши. Животные, по сообщениям прессы, находились в условиях антисанитарии: живой скот мог стоять в непосредственной близости от мертвого. Кроме того, большинство ученых все еще полагают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. По распространенной версии, он мог передаться человеку от летучих мышей.

Изучив наиболее популярные гипотезы, эксперты пришли к двум наиболее вероятным — «передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар» (то есть от промежуточного вида животного) и передача через замороженные продукты. «Вся работа по установлению происхождения вируса, которая была проделана и продолжается, указывает на природный источник — летучих мышей»,— заключил Питер Бен Эмбарек. Однако, по его словам, рядом с Уханем не наблюдается популяции летучих мышей, поэтому эксперты пришли к выводу, что вирус мог эволюционировать у других животных и затем передаться к человеку.

Не исключается также, что переносчиком вируса стали замороженные морепродукты.

Еще одной гипотезой специалистов было лабораторное происхождение COVID-19. С такой теорией в мае прошлого года выступил тогдашний президент США Дональд Трамп. По словам господина Трампа, у него были данные, которые с высокой степенью уверенности позволяли говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории. А накануне поездки экспертов ВОЗ тогдашний заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер утверждал: «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса». Как передает Daily Mail, господин Поттингер допустил, что вирус мог «ускользнуть» из лаборатории в результате ЧП.

В ВОЗ заключили, что эта версия маловероятна, хотя полностью исключить ее нельзя. «Мы посетили лабораторию в Ухане… Представляется крайне маловероятным, чтобы в таком месте произошла утечка,— сказал Питер Бен Эмбарек.— Это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса». Эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков после посещения лаборатории 3 февраля отмечал в разговоре с «РИА Новости», что работа в ней организована на высшем уровне». А другой член миссии, президент EcoHealth Alliance Питер Даззак тогда назвал попытку очернить репутацию лаборатории «фарсом».

Напомним, по версии КНР, пандемию вызвали отдельные вспышки вируса в разных странах по всему миру и на этот счет есть масса исследований. Об этом в интервью агентству Xinhua в начале января заявил глава МИД Китая Ван И.

Во вторник эксперт миссии ВОЗ Марион Купманс дала понять: версии о том, что вирус циркулировал в других странах раньше, чем в Ухане, рассматриваются, но пока не доказаны.

По ее словам, исследования на эту тему будут использоваться при работе с такими теориями. «В качестве следующего шага мы будем искать доказательства более ранней циркуляции вируса в других местах, которые были обозначены в этих публикациях. Это есть в нашей рекомендации»,— указала она.

Первый случай заражения COVID-19 был предположительно выявлен в Ухане 17 ноября 2019 года, спустя полтора месяца Пекин официально уведомил об этом ВОЗ. По данным ВОЗ на вторник, с начала пандемии по всему миру зафиксировано 106 млн случаев заражения и 2,3 млн смертей, в России — 3,9 млн подтвержденных случаев и 77 тыс. летальных исходов.

Марина Коваленко