СК возбудил уголовное дело против жильца горевшей в Анапе восьмиэтажки

В Анапе против одного из жильцов горевшего сегодня многоквартирного дома на улице Лазурная возбудили уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже построил в техническом помещении сауну. Разрешения на это он не получал. Следствие полагает, что возгорание произошло в результате действий подозреваемого.

В настоящий момент назначены пожаротехническая и оценочные экспертизы, допрашиваются свидетели. В администрации города и управляющей компании изымается документация. В ходе следствия будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 12:20, спустя восемь часов, пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Его площадь составила 1600 кв. м. Полностью уничтожен мансардный этаж.

Из горящего дома было эвакуировано 300 человек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить законность возведения мансардного этажа, сообщили в пресс-службе администрации края.

По предварительным данным, выгорели 24 квартиры из 180. Жителей временно разместили в гостиницах.

Наталья Решетняк