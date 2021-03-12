В Анапе ликвидировали пожар в многоквартирном доме на площади 1600 кв. м

В 12:20 пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Лазурная в Анапе. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Уточненная площадь пожара составила 1600 кв. м.

Как писал “Ъ-Кубань”, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 4:19. Огонь охватил мансардный этаж. Из горящего дома было эвакуировано 300 человек. К 6:30 площадь пожара составила 1500 кв. м. На тушение были привлечены 130 человек, 34 единицы техники.

Позже возможной причиной пожара назвали незаконную перепланировку части квартиры под сауну, в которой началось возгорание.

Известно, что дом введен в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, самостроем не являлся, газифицирован. Однако губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить законность возведения мансардного этажа, сообщили в пресс-службе администрации края.

По предварительным данным, выгорели 24 квартиры из 180. Жителей временно разместили в гостиницах.

Наталья Решетняк