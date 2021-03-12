Проект вертолетного кластера в Ростовской области согласован с Минпромторгом РФ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации согласовала измененный проект вертолетного кластера, который ПАО «Роствертол» реализует в Батайске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

«Процесс согласования проектно-сметной документации проекта „Строительство летно-испытательной станции ПАО „Роствертол“ города Батайск“ завершен. Техническое задание на проектирование объектов летно-испытательной станции утверждено приказом Минпромторга России», — сказал господин Сорокин агентству. В проект были внесены изменения, касающиеся вспомогательных плоскостных сооружений. «„Роствертол“ рассчитывает, что во втором квартале 2021 года проект получит заключение Главгосэкспертизы»,— уточняется в сообщении. Сейчас на территории объекта выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы, оборудован командно-диспетчерский пункт и введено в эксплуатацию светосигнальное метеооборудование.

Напомним, меморандум о создании вертолетного кластера в Батайске был подписан в 2014 году губернатором региона Василием Голубевым, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и заместителем гендиректора компании «Ростех» Дмитрием Шугаевым. Планировалось, что кластер будет включать летно-испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов, центр компетенций по производству композитных лопастей и других изделий из композитных материалов и филиал вертолетной академии для обучения и переобучения специалистов.

Наталья Шинкарева