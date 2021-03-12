В Каракулинском районе Удмуртии закрыли школу из-за качества воды

Сарапульский райсуд приостановил работу МБОУ «Малокалмашинская средняя общеобразовательная школа» Каракулинского района на 30 суток из-за качества воды (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«По результатам лабораторных исследований отобранных проб питьевой водопроводной воды обнаружено микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, что подтверждено экспертным заключением. Выявленные нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний (в том числе острой кишечной инфекции, дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, вирусного гепатита А) среди детей, посещающих образовательное учреждение и сотрудников»,— говорится в сообщении.