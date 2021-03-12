В Удмуртии выявили 423 нарушения при расследовании уголовных дел с начала года

С начала 2021 года прокуроры Удмуртии выявили 423 нарушения, допущенных следователями в ходе расследования уголовных дел. Их основная часть связана с необоснованным приостановлением расследованиям. Так, прокуроры отменили 170 таких незаконных решений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Особое внимание уделяется полноте и объективности исследования следователями обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовным делам. Для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного заключения прокурорами возвращено четыре дела. Принимаемыми мерами удалось сократить сроки расследования. С учетом обеспечительных мер возмещаемость ущерба по делам, направленным в суд, составила 100%»,— подчеркнули в прокуратуре.