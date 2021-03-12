В Ярославской области изменили правила приема в первые классы

В Ярославской области изменены правила приема детей в первые классы в новом учебном году, сообщили в региональном департаменте образования. В сообщении отмечается, что в регионе сдвинули сроки зачисления учеников в школы.

Подача заявлений по месту регистрации детей теперь начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В течение трех рабочих дней после завершения приема документов, с 1 по 5 июля, в учебных заведениях будут изданы приказы о зачислении.

В департаменте уточнили, что в новом учебном году основным условием зачисления в школу остается территориальный критерий. Каждый муниципалитет должен издать документ о закреплении учебных заведений за микрорайонами не позднее 15 марта. В течение 10 календарных дней после этого школы разместят на своих сайтах данный приказ и информацию о количестве мест в первых классах.

В департаменте отметили, что прием детей, не проживающих на закрепленной территории осуществляется только с 6 июля при наличии свободных мест в учебном заведении.

«Зачисление будет происходить следующим образом: сначала категории детей граждан, подлежащих приему в первоочередном порядке, затем – дети, имеющие преимущественное право приема, то есть имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе, потом – дети, проживающие на закрепленной территории»,— рассказали в департаменте.

По словам директора департамента Ирины Лободы, изменения в приемной кампании 2021 года связаны в первую очередь с открытием во Фрунзенском районе Ярославля новой школы, а также с изменением статуса ярославской школы №33 имени Карла Маркса, перешедшей на региональный уровень.

«Новый статус школы №33 территориального закрепления не предусматривает - федеральное законодательство не дает учредителю такого права. Это значит, что в школу смогут поступить первоклассники независимо от их регистрации по месту жительства»,— уточнили в департаменте, добавив, что в соответствии с действующим законодательством бывшая территориальная зона школы №33 перераспределена и закреплена за муниципальными школами №44 и №71.

С полным списком адресов, прежде прикрепленных к школе №33, можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования Ярославской области.