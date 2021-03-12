Руководитель ростовских кладбищ и крематория оставил должность

Игорь Шульженко, руководитель ростовской организации «Специализированные коммунальные услуги» (МУП СКУ), покинул должность, сообщили в пресс-службе администрации.

«2 марта Игорь Шульженко ушел по собственному желанию»,— отметили в пресс-службе. ушел по собственному желанию. Исполняет обязанности руководителя Роман Дрига.

Напомним, в декабре прокуратура организовала проверку после сообщений местных СМИ о нарушениях в работе городского крематория. В местных СМИ был опубликован материал о том, что из-за большой нагрузки на учреждение ожидание процедуры кремации может доходить до 10 дней. Однако, частные фирмы, которые находятся на территории ростовского крематория, предлагают за сумму от 10 тыс. руб. провести процедуру без очереди.

Наталья Шинкарева