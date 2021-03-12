Медленный депутатский процесс

Родные Сергея Титова, который был убит на рыбалке на севере Свердловской области в сентябре 2019 года, считают, что обвиняемый по делу депутат Александр Коркин намеренно затягивает суд. Заседание уже дважды откладывалось из-за его неявки. После этого он несколько месяцев безуспешно добивался переноса суда из Серова в Екатеринбург. Как считает мать убитого, господин Коркин хочет дождаться срока давности, который истекает в сентябре, чтобы избежать наказания. Сам депутат заверил “Ъ-Урал”, что явится на следующее заседание.



Обвинение в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) депутату заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александру Коркину было предъявлено летом прошлого года. По версии следствия, он ранил в голову 30-летнего Сергея Титова, с которым в компании друзей отдыхал на лодках на реке Сосьва в поселке Гари. Через пять месяцев Сергей Титов скончался в больнице. Факт того, что выстрел произвел именно Александр Коркин, подтвердила экспертиза, проведенная в рамках расследования дела. Депутат свою вину отрицает.

В сентябре прошлого года материалы уголовного дела поступили в Серовский городской суд. Назначенные на 13 октября и 17 ноября судебные заседания не состоялись из-за неявки подсудимого. Следующее заседание не назначено до сих пор. Как пояснили в Свердловском облсуде все это время Александр Коркин пытался поменять подсудность, чтобы дело рассматривал суд в Екатеринбурге. Но ему сначала отказал облсуд, а потом кассационный суд в Санкт-Петербурге. «Материалы вернулись к нам. Сейчас дело в Серовском суде, поступило 9 марта. Судья Екатерина Щербина, в ближайшее время будет назначена дата заседания»,— сообщили в пресс-службе обслуда.

Мать убитого Елена Титова уверена, что депутат намеренно затягивает начало процесса, дожидаясь истечения срока давности, который наступит в сентябре.

«Мы хотим, чтобы он понес хоть какое-то наказание за свои действия. Ведь наш сын похоронен , а он (Коркин —“Ъ-Урал”) продолжает сидеть в депутатском кресле и у него все хорошо. Мы не знаем позицию суда, а ведь скоро истечет срок давности этого преступления. В конце прошлого года я писала об этом Бастыркину (глава СКР Александр Бастрыкин —“Ъ-Урал”), но ответа так и не было. Обращалась в приемную Владимира Путина, оттуда пришла отписка, никакой конкретики или помощи»,— рассказала Елена Титова. По ее словам, суд также не стал рассматривать уголовное дело владельца ружья Михаила Кормильцева. Его, по словам женщины, вернули на доследование.

В разговоре с “Ъ-Урал” депутат Александр Коркин заверил, что не уклоняется от участия в судебных заседаниях. По его словам, он не являлся в суд из-за посещения врача и пандемии COVID-19. В следующем заседании депутат намерен участвовать.

Господин Коркин вину не признает. «Ее надо доказать сначала. Если бы я был согласен с обвинением, то сразу бы сказал. Я намерен доказать свою правоту»,— заявил он. Ранее он предположил, что Сергей Титов сам случайно выстрелил в себя.

Депутат уверяет, что заинтересован в скорейшем рассмотрении дела. «Мы просили перенести рассмотрение дела в Екатеринбурге, чтобы скорее завершить. Родственники настояли на том, чтобы все рассматривалось в Серове, — отметил парламентарий. — Если бы мы хотели затянуть, то сами бы выступили с инициативой рассмотреть дело в Серове, так как это далеко, и если кто-то не явится из свидетелей или экспертов, то заседание будет перенесено».

Александр Коркин отверг предположение, что он затягивает суд из-за желания участвовать в выборах в заксобрание (состоятся в сентябре). «Если истечение срока давности и выборы будут в сентябре, то мне не выгодно затягивать процесс. Я не смогу участвовать в кампании даже с моральной точки зрения. Поэтому надо быстрее решить вопрос, чтобы я смог спокойно пойти на выборы и понимать, что правосудие было на моей стороне», — пояснил он.

Впрочем, собеседники “Ъ-Урал” в политических кругах, исключают переизбрание Александра Коркина в новый состав заксобрания. Однако не связывают это с уголовным преследованием, отмечая, что «есть иные причины».

Татьяна Дрогаева, Анастасия Реутова